Afragola | 28enne ferito in una sparatoria

(Di martedì 11 gennaio 2022) Ancora spari ad. Questa volta in pieno centro antico, precisamente in via Ciaramella, strada ancora bloccata al traffico per il crollo avvenuto pochi giorni fa all’incrocio con via Setola. Qui – intorno all’una della scorsa notte è statoalla mano sinistra da un colpo d’arma da fuoco Luca, undel posto che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Afragola 28enne

Nano TV

Sono stati convalidati gli arresti domiciliari per iloriginario di Pompei che era alla guida del minivan coinvolto nell'incidente che ha spezzato ... Elezioni comunaliBallottaggio: ...Sono stati convalidati gli arresti domiciliari per iloriginario di Pompei che era alla guida del minivan coinvolto nell'incidente che ha spezzato ... Elezioni comunaliBallottaggio: ...Si sarebbe trattato di una rapina. Così un giovane di 28 anni è stato colpito da un proiettile esploso da uno dei ladri. Così, la vittima è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale. È accadu ...Notte di terrore in via Ciaramella ad Afragola. Gli spari, poi la paura e infine la corsa in ospedale. Sono questi gli elementi che hanno caratterizzato la scorsa notte nel Comune della provincia a no ...