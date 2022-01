Violenze di Capodanno, salgono a 9 le vittime del branco. Tutte descrivono aggressori stranieri (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sale a nove il numero delle vittime di molestie sessuali durante la notte di Capodanno a Milano. La procura di Milano prosegue le indagini sui tre diversi episodi di rapina e molestie che hanno coinvolto nove ragazze, che si trovavano a piazza Duomo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Il numero delle giovani aggredite dal branco sale, appunto. Mentre purtroppo finora restano senza un nome gli aggressori. Ripresi da telefonini e telecamere presenti in zona. L’ipotesi che sembra farsi sempre più largo è che abbiano agito più gruppi di criminali, che le vittime descrivono come “stranieri“. Tre gruppi di giovani, extracomunitari, avrebbero agito in punti diversi (ma sempre in centro) in maniera non coordinata tra loro. Ma con la stessa modalità: circondare e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sale a nove il numero delledi molestie sessuali durante la notte dia Milano. La procura di Milano prosegue le indagini sui tre diversi episodi di rapina e molestie che hanno coinvolto nove ragazze, che si trovavano a piazza Duomo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Il numero delle giovani aggredite dalsale, appunto. Mentre purtroppo finora restano senza un nome gli. Ripresi da telefonini e telecamere presenti in zona. L’ipotesi che sembra farsi sempre più largo è che abbiano agito più gruppi di criminali, che lecome ““. Tre gruppi di giovani, extracomunitari, avrebbero agito in punti diversi (ma sempre in centro) in maniera non coordinata tra loro. Ma con la stessa modalità: circondare e ...

