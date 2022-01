Vinci Casa lunedì 10 gennaio 2022: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vinci Casa lunedì 10 gennaio 2022. L’estrazione di lunedì 10/01/2022 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri Vinci Casa estratti oggi, lunedì 10 gennaio ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022)10. L’estrazione di10/01/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.10...

Advertising

italiaserait : Vinci Casa lunedì 10 gennaio 2022: i numeri estratti nel concorso di oggi - serafinehogws : @liarhogws @perditempohogws @fallitohogws vinci 36 galeoni perché scommetti sulla sopravvivenza di jay, ma ne perdi… - IoeSam85 : @camillabenedet3 @barbarab1974 E per la cronaca la fortuna non esiste ma si crea di giorno in giorno per ridurre il… - GiuseppePaciol1 : RT @IaconaRiccardo: Mi telefona piangendo Sara la mamma di Matteo Vinci,ucciso con autobomba , mandanti Rosaria Mancuso e famiglia . Il mar… - Simona_Manzini : Memo: la recensione di Carlo Lucarelli di 'L'altra casa' di Simona Vinci. -