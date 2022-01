Ultime Notizie Roma del 10-01-2022 ore 10:10 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesca Vitale in scuola audio la scuola riparte tra mille polemiche presidi dirigenti scolastici molti governatori regioni preoccupati per l’altro numero di contagi che si stanno registrando nelle Ultime settimane del nostro paese fanno appello al governo in primis al Presidente del Consiglio Mario Draghi per posticipare ritorno in classe e adottare la data almeno per un paio di settimane ma il governo tira avanti il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi confermo nessun ripensamento ti torna in presenza e di almeno 19 morti tra cui 9 bambini bilancio provvisorio delle vittime di un incendio scoppiato in un condominio del Bronx a New York lo riferiscono fonti dei Vigili del Fuoco riportate dalla società Il Tres il potere del cane West Story trionfa nell’edizione più dimessa ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesca Vitale in scuola audio la scuola riparte tra mille polemiche presidi dirigenti scolastici molti governatori regioni preoccupati per l’altro numero di contagi che si stanno registrando nellesettimane del nostro paese fanno appello al governo in primis al Presidente del Consiglio Mario Draghi per posticipare ritorno in classe e adottare la data almeno per un paio di settimane ma il governo tira avanti il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi confermo nessun ripensamento ti torna in presenza e di almeno 19 morti tra cui 9 bambini bilancio provvisorio delle vittime di un incendio scoppiato in un condominio del Bronx a New York lo riferiscono fonti dei Vigili del Fuoco riportate dalla società Il Tres il potere del cane West Story trionfa nell’edizione più dimessa ...

