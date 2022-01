Televisione in lutto, l’attore trovato morto in albergo. La scoperta choc dopo l’arrivo dei soccorsi (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Siamo devastati nel confermare che il nostro amato Bob è morto oggi. Era tutto per noi e vogliamo che voi sappiate quanto amava i suoi fan, esibirsi dal vivo e riunire persone di ogni ceto sociale”. Con queste parole è arrivata la conferma della morte dell’attore. In una breve dichiarazione pubblicata su Twitter, il dipartimento dello sceriffo ha affermato che la polizia, una volta fatta irruzione nella camera d’albergo dove stava soggiornando, non hanno trovato segni di violenza o di uso di droghe durante le indagini effettuate dopo il ritrovamento del cadavere. Nonostante la sua carriera alternata tra spazi televisivi e cinema, l’attore era conosciuto soprattutto per i suoi programmi orientati alle famiglie, come Gli amici di papà, America’s Funniest Home Videos, How I ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Siamo devastati nel confermare che il nostro amato Bob èoggi. Era tutto per noi e vogliamo che voi sappiate quanto amava i suoi fan, esibirsi dal vivo e riunire persone di ogni ceto sociale”. Con queste parole è arrivata la conferma della morte del. In una breve dichiarazione pubblicata su Twitter, il dipartimento dello sceriffo ha affermato che la polizia, una volta fatta irruzione nella camera d’dove stava soggiornando, non hannosegni di violenza o di uso di droghe durante le indagini effettuateil ritrovamento del cadavere. Nonostante la sua carriera alternata tra spazi televisivi e cinema,era conosciuto soprattutto per i suoi programmi orientati alle famiglie, come Gli amici di papà, America’s Funniest Home Videos, How I ...

