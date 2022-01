Sporca, brutta e cattiva: ma la Serie A non merita d’essere l’unica a pagare per il Covid (Di lunedì 10 gennaio 2022) Presidenti litigiosi e mai d’accordo su nulla, chi vuole fermare tutto, chi giocare ad ogni costo. Calciatori in vacanza in giro per il mondo tra spiagge esotiche e feste di lusso, per poi tornare positivi alla base. Dirigenti impreparati, partite saltate o disputate in condizioni precarie, Asl contestate e portate in tribunale, quarantenati in campo che poi magari si rivelano pure positivi (tipo Zielinski), pubblico assembrato sugli spalti. Il calcio italiano è, come sempre, semplicemente indifendibile. Ma merita davvero di essere l’unico a pagare per il Covid, come se fosse l’artefice e la soluzione di questa nuova emergenza? Ancora una volta, di fronte alla difficoltà (cioè all’epidemia), la Serie A ha fatto una figura pietosa. Ed è stata punita: quella di domenica è stata l’ultima giornata con gli stadi pieni (al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Presidenti litigiosi e mai d’accordo su nulla, chi vuole fermare tutto, chi giocare ad ogni costo. Calciatori in vacanza in giro per il mondo tra spiagge esotiche e feste di lusso, per poi tornare positivi alla base. Dirigenti impreparati, partite saltate o disputate in condizioni precarie, Asl contestate e portate in tribunale, quarantenati in campo che poi magari si rivelano pure positivi (tipo Zielinski), pubblico assembrato sugli spalti. Il calcio italiano è, come sempre, semplicemente indifendibile. Madavvero di essere l’unico aper il, come se fosse l’artefice e la soluzione di questa nuova emergenza? Ancora una volta, di fronte alla difficoltà (cioè all’epidemia), laA ha fatto una figura pietosa. Ed è stata punita: quella di domenica è stata l’ultima giornata con gli stadi pieni (al ...

