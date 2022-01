Scuole chiuse in Campania | Tar sospende ordinanza De Luca

(Di lunedì 10 gennaio 2022)in, sospesa l’del governatore De. La quinta sezione del Tarha accolto il ricorso, presentato da alcuni genitori contro l’del presidente della Regione, nella parte in cui si rinvia al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza per ledell’infanzia, elementari e medie. Il presidente della quinta sezione del TarMaria Abbruzzese, accogliendo il ricorso presentato da alcuni genitori difesi dagli avvocatiRubinacci e Giacomo Profeta, ha sospeso l’esecutività dell’e ha fissato per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio dell’8 febbraio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ferrazza : Un fatto. I contagi sono cresciuti a scuole chiuse. - Agenzia_Ansa : L'Italia è sferzata dal passaggio di una perturbazione fredda. Nevica nel Lazio, nella valle dell'Aniene, imbiancat… - ricpuglisi : 'Tenere le scuole chiuse' Titolo de @LaStampa

"Il primo giorno di riapertura delleabbiamo una situazione sotto controllo, 19 docenti e personale assenti di cui 9 con il covid". Cosi' racconta ad ANSA Rossana Piera Guglielmi preside dell'Istituto Comprensivo Visconti di Roma ...... ha impugnato l'ordinanza del governatore, Vincenzo De Luca, che lasciaelementari e medie ... Ieri il ministero dell'Istruzione ha inviato alleuna nota operativa con le indicazioni per l'...'Il primo giorno di riapertura delle scuole abbiamo una situazione sotto controllo, 19 docenti e personale assenti di cui 9 con il covid'.Dal 10 gennaio 2022 entrano in vigore le nuove regole, Green Pass rafforzato ed obbligo vaccinale per lavoratori over 50, ma non solo. Tutte le novità.