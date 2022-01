(Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Aveva senso aprirela. Non si può giustificare che tutto sia aperto e l'unico spazio chiuso rimane la, che è sicura”. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio, ai microfoni di Rainews24.“La chiave è vaccinare i nostri ragazzi”, ha sottolineato, che sull'aerazione delle aule ha chiarito come “il governo abbia messo a disposizione delle scuole i fondi, poi nella loro autonomia possono decidere su cosa investire”.(ITALPRESS).

Advertising

fattoquotidiano : DISASTRO BIANCHI Si litiga sulla riapertura di lunedì 10. Parla l'ex ministra (intervista di @Virdiesse) #8gennaio… - petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - Agenzia_Ansa : Il rientro a scuola con le nuove regole, molte le polemiche. Il ministro Bianchi: 'La scelta di riportare tutti gli… - LaNotifica : Scuola, Bianchi “Giusto riaprire subito” - Affaritaliani : Scuola, Bianchi: 'Tutto aperto ma studenti in Dad? Ingiustificabile' -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Bianchi

Il dato evidente è che è ripresa la". Così ancora il ministro dell'Istruzione Patrizioa Rainews 24. "La chiave è vaccinare i nostri ragazzi", ha aggiunto, che sull'aerazione delle ......e al netto dei problemi che è stato chiamato ad affrontare il ministro. D'altra parte il Paese, al netto di obblighi vaccinali e Green pass, è aperto e non si comprende perché sullasi ...Presidi: si prevedono 200mila classi in Dad entro 7 giorni. Per il Comitato tecnico scientifico, meglio riaprire la scuola subito. Per Galli, riapertura imprudente. Pregliasco: "Quella del Covid è una ...Con il rientro a scuola di gennaio 2022 e le nuove norme sulla quarantena e la didattica a distanza non mancano polemiche e proteste. Cosa succede ...