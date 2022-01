Scuola: a Firenze assenti 4-5 alunni per classe e 10% prof (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un ritorno a Scuola fra grandi disagi. Una media di 4/5 alunni assenti per classe nelle scuole di Firenze e provincia e circa il 10% del personale scolastico in isolamento o quarantena, ma risultano anche situazioni con numeri ancora più alti. E' quanto fanno sapere la Cgil Firenze e la Flc Cgil Firenze nel primo giorno di rientro in classe per tutti gli studenti della Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un ritorno afra grandi disagi. Una media di 4/5pernelle scuole die provincia e circa il 10% del personale scolastico in isolamento o quarantena, ma risultano anche situazioni con numeri ancora più alti. E' quanto fanno sapere la Cgile la Flc Cgilnel primo giorno di rientro inper tutti gli studenti della Toscana L'articolo proviene daPost.

