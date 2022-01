Sci alpino, Coppa del Mondo Wengen 2022: programma, orari, tv, streaming. Previste due discese, un SuperG e uno slalom! (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una settimana da capogiro attende i protagonisti della Coppa del Mondo maschile sulla storica Lauberhorn, pista svizzera di Wengen. Senza contare le due prove cronometrate andranno in scena un SuperG, due discese e lo slalom domenicale che chiuderà la trasferta elvetica. Il francese Clement Noel è stato l’unico a vincere qui tra i pali snodabili dopo l’addio di Marcel Hirscher e si presenterà al cancelletto di partenza con i favori del pronostico. Sono già saliti sul podio nella località gli azzurri Giuliano Razzoli e Stefano Gross, rispettivamente secondo e terzo nel 2016 alle spalle di Henrik Kristoffersen, mentre risale al lontano 2006 l’ultimo acuto tricolore firmato Giorgio Rocca. Per quanto riguarda le discipline veloci Dominik Paris, secondo alle spalle del padrone di casa Beat Feuz due anni fa, ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una settimana da capogiro attende i protagonisti delladelmaschile sulla storica Lauberhorn, pista svizzera di. Senza contare le due prove cronometrate andranno in scena un, duee lo slalom domenicale che chiuderà la trasferta elvetica. Il francese Clement Noel è stato l’unico a vincere qui tra i pali snodabili dopo l’addio di Marcel Hirscher e si presenterà al cancelletto di partenza con i favori del pronostico. Sono già saliti sul podio nella località gli azzurri Giuliano Razzoli e Stefano Gross, rispettivamente secondo e terzo nel 2016 alle spalle di Henrik Kristoffersen, mentre risale al lontano 2006 l’ultimo acuto tricolore firmato Giorgio Rocca. Per quanto riguarda le discipline veloci Dominik Paris, secondo alle spalle del padrone di casa Beat Feuz due anni fa, ...

