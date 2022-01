Sampdoria, ecco quando la presentazione del presidente Lanna (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Sampdoria spera di riuscire a fare una presentazione in grande stile per il nuovo presidente Marco Lanna: tutti i dettagli La Sampdoria punta ad una presentazione in grande stile per il neo presidente Lanna, arrivato per sostituire Massimo Ferrero dopo le vicende dell’arresto. A quanto riporta Il Secolo XIX, la presentazione dovrebbe tenersi mercoledì 12 gennaio tra le mura dello stadio Ferraris. Con Lanna potrebbe essere la possibilità di rivedere anche Osti, atteso domani a Bogliasco per tornare al ruolo di dirigente. CONTINUA SU Sampdoria NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Laspera di riuscire a fare unain grande stile per il nuovoMarco: tutti i dettagli Lapunta ad unain grande stile per il neo, arrivato per sostituire Massimo Ferrero dopo le vicende dell’arresto. A quanto riporta Il Secolo XIX, ladovrebbe tenersi mercoledì 12 gennaio tra le mura dello stadio Ferraris. Conpotrebbe essere la possibilità di rivedere anche Osti, atteso domani a Bogliasco per tornare al ruolo di dirigente. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

