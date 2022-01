Non si diventa inclusivi cancellando le differenze. Il multilateralismo di Bergoglio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Papa Francesco non è mai stato, dal primo giorno del suo pontificato, un papa “occidentalista”, la sua è sempre stata una visione globale per una Chiesa globale. Così le priorità che ha indicato nel suo odierno discorso al corpo diplomatico non possono essere lette come delle raccomandazioni all’Occidente, ma certamente le sue parole contengono anche preoccupazioni che ci riguardano direttamente. Tra queste emerge il rinnovato appello a rivitalizzare un agonizzante multilateralismo e quindi a liberarci dagli effetti nefasti di quella cancel culture che può essere un prodotto della presuntuosa illusione della fine della storia. Per essere colto appieno il senso del suo discorso va seguito dall’inizio, che non poteva non riguardare la pandemia, le nuove derive ideologiche e i vaccini: “Tante volte ci si lascia determinare dall’ideologia del momento, spesso costruita su ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 gennaio 2022) Papa Francesco non è mai stato, dal primo giorno del suo pontificato, un papa “occidentalista”, la sua è sempre stata una visione globale per una Chiesa globale. Così le priorità che ha indicato nel suo odierno discorso al corpo diplomatico non possono essere lette come delle raccomandazioni all’Occidente, ma certamente le sue parole contengono anche preoccupazioni che ci riguardano direttamente. Tra queste emerge il rinnovato appello a rivitalizzare un agonizzantee quindi a liberarci dagli effetti nefasti di quella cancel culture che può essere un prodotto della presuntuosa illusione della fine della storia. Per essere colto appieno il senso del suo discorso va seguito dall’inizio, che non poteva non riguardare la pandemia, le nuove derive ideologiche e i vaccini: “Tante volte ci si lascia determinare dall’ideologia del momento, spesso costruita su ...

