Miriana Trevisan riabbraccia Biagio D’Anelli. Il commento dissacrante di Signorini: “Neanche a 15 anni” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Miriana Trevisan ha trovato un feeling particolare all’interno della Casa del Grande Fratello Vip6 con Biagio D’Anelli. In un primo momento, in realtà, la showgirl si era avvicinata a un altro concorrente, Nicola Pisu, ma la storia tra i due, malgrado i baci, non è mai veramente decollata. Con Biagio D’Anelli sembra tutto diverso. La showgirl ha rivelato che l’opinionista le ha dichiarato il suo amore e, malgrado l’eliminazione di lui, il sentimento tra di loro non sembra scalfito. Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, infatti, si sono riabbracciati nell’ultima puntata serale del reality show. Il momento è stato molto romantico. Il tenero abbraccio di Miriana ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 gennaio 2022)ha trovato un feeling particolare all’interno della Casa del Grande Fratello Vip6 con. In un primo momento, in realtà, la showgirl si era avvicinata a un altro concorrente, Nicola Pisu, ma la storia tra i due, malgrado i baci, non è mai veramente decollata. Consembra tutto diverso. La showgirl ha rivelato che l’opinionista le ha dichiarato il suo amore e, malgrado l’eliminazione di lui, il sentimento tra di loro non sembra scalfito., infatti, si sonoti nell’ultima puntata serale del reality show. Il momento è stato molto romantico. Il tenero abbraccio di...

Advertising

fanpage : #Gfvip, dopo le parole di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan, interviene l'ex di lei, Vito Fusco - Chiara200212 : RT @lapressata: Le urla di Miriana Trevisan e Marissa Cooper come antidoto contro tutti i mali. #gfvip - lapressata : Le urla di Miriana Trevisan e Marissa Cooper come antidoto contro tutti i mali. #gfvip - Diregiovani : #Lulù si è sfogata con Miriana Trevisan a seguito della decisione del #GFVip: ecco le parole della princess ?? - MiScoccioTroppo : Se lo dice lei… SOSPESI I VACCINI PER GUARIRE DA COVID-19. CI PENSA L’AGLIO DI MIRIANA TREVISAN #gfvip -