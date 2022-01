Milano, operaio di 63 anni muore colpito da una benna staccatasi dall’escavatore (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un operaio di 63 anni è morto a Milano dopo essere stato colpito alla testa da una benna che si è staccata dall’escavatore. L’uomo stava lavorando in un cantiere edile a Novate Milanese, nella provincia del capoluogo lombardo, quando attorno alle 17 di lunedì 10 gennaio la parte estrema del braccio scavatore si è staccata, colpendolo. Anche se è stato soccorso immediatamente, l’operaio è arrivato all’ospedale Niguarda di Milano già in arresto cardiaco. Gli operatori del 118 hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato niente da fare. Solo poche settimane fa, all’indomani del crollo della gru che a Torino ha ucciso tre operai il 18 dicembre, il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro Bruno Giordano ha dichiarato al Tg3, che nove imprese edili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Undi 63è morto adopo essere statoalla testa da unache si è staccata. L’uomo stava lavorando in un cantiere edile a Novate Milanese, nella provincia del capoluogo lombardo, quando attorno alle 17 di lunedì 10 gennaio la parte estrema del braccio scavatore si è staccata, colpendolo. Anche se è stato soccorso immediatamente, l’è arrivato all’ospedale Niguarda digià in arresto cardiaco. Gli operatori del 118 hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato niente da fare. Solo poche settimane fa, all’indomani del crollo della gru che a Torino ha ucciso tre operai il 18 dicembre, il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro Bruno Giordano ha dichiarato al Tg3, che nove imprese edili ...

Advertising

SkyTG24 : Incidente sul lavoro nel Milanese, operaio 50enne in gravi condizioni - CiccioniSe : RT @ultimenotizie: E' stato constatato poco dopo l'arrivo all'ospedale Niguarda di Milano il decesso dell'operaio di 63 anni (e non circa c… - leggoit : #Milano Benna si stacca dall'escavatore e schiaccia #operaio: gravissimo 50enne - ultimenotizie : E' stato constatato poco dopo l'arrivo all'ospedale Niguarda di Milano il decesso dell'operaio di 63 anni (e non ci… - romi_andrio : RT @rep_milano: Incidenti sul lavoro, si stacca benna dall'escavatore: operaio gravissimo a Novate -

Ultime Notizie dalla rete : Milano operaio Incidenti lavoro, colpito da un escavatore: muore operaio 63enne E' stato constatato poco dopo l'arrivo all'ospedale Niguarda di Milano il decesso dell'operaio di 63 anni (e non circa cinquanta come inizialmente riferito) schiacciato oggi pomeriggio dalla benna di un escavatore in un cantiere a Novate Milanese. L'uomo era già ...

Benna si stacca dall'escavatore e schiaccia operaio: morto 63enne Un operaio di 63 anni è morto dopo essere stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. L'operaio è stato schiacciato dalla benna che, secondo quanto riferito dal 118, ...

Milano, operaio di 63 anni muore colpito da una benna staccatasi dall’escavatore Il Fatto Quotidiano Benna si stacca dall'escavatore e schiaccia operaio: morto 63enne Tragedia sul lavoro questo pomeriggio in un cantiere di Novate Milanese. Un operaio di 63 anni è morto dopo essere stato trasportato in ...

Benna si stacca dall'escavatore e schiaccia operaio: gravissimo 50enne Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio in un cantiere di Novate Milanese. Un operaio di circa 50 anni è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di ...

E' stato constatato poco dopo l'arrivo all'ospedale Niguarda diil decesso dell'di 63 anni (e non circa cinquanta come inizialmente riferito) schiacciato oggi pomeriggio dalla benna di un escavatore in un cantiere a Novate Milanese. L'uomo era già ...Undi 63 anni è morto dopo essere stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di. L'è stato schiacciato dalla benna che, secondo quanto riferito dal 118, ...Tragedia sul lavoro questo pomeriggio in un cantiere di Novate Milanese. Un operaio di 63 anni è morto dopo essere stato trasportato in ...Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio in un cantiere di Novate Milanese. Un operaio di circa 50 anni è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di ...