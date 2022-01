Mbappè spunta la decisione sul futuro | Real Madrid beffato!

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ildi Kylian Mbappé potrebbe clamorosamente cambiare, ancora una volta. Come riporta Le Parisien, il possibile approdo di mister Zinedine Zidane sulla panchina del Paris Saint-Germain starebbe infatti cambiando anche gli scenari legati ai big del club transalpino., possibileal PSGIn primis proprio il caso Mbappé, promesso sposo fin dalla scorsa estate dele in scadenza di contratto a giugno, che adesso è tornato a riflettere sul rinnovo. O quantomeno a non escluderlo categoricamente come fatto finora.infatti sarebbe lusingato di poter lavorare con l’ex leggenda dei Blancos, tanto da spingere il fuoriclasse francese a rivalutare il suonella capitale.

Ultime Notizie dalla rete : Mbappè spunta

Ultime di calciomercato Juventus sul big in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. Rischio rottura e conseguente divorzioIl rischio rottura è altissimo perché continua a non rinnovare il ...Commenta per primo Il Liverpool starebbe pensando a Kylian Mbappé , 23enne esterno del PSG in scadenza di contratto, e a Jude Bellingham , 18enne centrocampista inglese del Borussia Dortmund , come ...