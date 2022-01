L’infortunio di Chiesa zavorra la Juve anche in Borsa: titolo -4% (Di lunedì 10 gennaio 2022) Crolla il titolo della Juventus in Borsa, nella giornata in cui è arrivata la notizia delL’infortunio di Federico Chiesa che ha fatto concludere la stagione all’esterno ex Fiorentina. Il titolo del club bianconero ha perso il 4,08%, chiudendo la giornata a 0,3434 euro per azione: si tratta del quarto giorno consecutivo in perdita per le L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 10 gennaio 2022) Crolla ildellantus in, nella giornata in cui è arrivata la notizia deldi Federicoche ha fatto concludere la stagione all’esterno ex Fiorentina. Ildel club bianconero ha perso il 4,08%, chiudendo la giornata a 0,3434 euro per azione: si tratta del quarto giorno consecutivo in perdita per le L'articolo

Advertising

EnricoTurcato : Fuori casa. Infortunio Chiesa. Sotto 3-1, con un tiro deviato e una punizione magistrale. Rimonta segnando 3 gol in… - DiMarzio : .@juventusfc, Federico #Chiesa è al J-Medical per gli esami strumentali, dopo l'infortunio subito nel match con la… - Gazzetta_it : #Chiesa, l'infortunio fa tremare: si teme la rottura del crociato. Juve e Mancini in ansia - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: L’infortunio di Chiesa zavorra la Juve anche in Borsa: titolo -4% - ilcirotano : Come cambia il mercato della Juve dopo l’infortunio di Chiesa - -