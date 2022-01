Infortunio Insigne, a rischio diverse partite: i tempi di recupero (Di lunedì 10 gennaio 2022) La vittoria di ieri del Napoli contro la Sampdoria non ha portato solo buone notizie al tecnico Luciano Spalletti. Infatti, nel primo tempo del match, il capitano Lorenzo Insigne ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra ed è stato costretto a chiedere il cambio. Infortunio Insigne Il capitano del Napoli, fermatosi dopo una cavalcata verso la porta avversaria al 24?, ha provato in tutti i modi a stringere i denti e proseguire il match, ma al 30? non ha resistito più e ha chiesto il cambio. Al suo posto, è entrato Matteo Politano. Sarà difficile stimare l’entità dell’Infortunio e i tempi di recupero prima degli esami strumentali che, con ogni probabilità, verranno svolti già quest’oggi. L’edizione odierna de Il Mattino, però, si sbilancia e rivela che ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 gennaio 2022) La vittoria di ieri del Napoli contro la Sampdoria non ha portato solo buone notizie al tecnico Luciano Spalletti. Infatti, nel primo tempo del match, il capitano Lorenzoha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra ed è stato costretto a chiedere il cambio.Il capitano del Napoli, fermatosi dopo una cavalcata verso la porta avversaria al 24?, ha provato in tutti i modi a stringere i denti e proseguire il match, ma al 30? non ha resistito più e ha chiesto il cambio. Al suo posto, è entrato Matteo Politano. Sarà difficile stimare l’entità dell’e idiprima degli esami strumentali che, con ogni probabilità, verranno svolti già quest’oggi. L’edizione odierna de Il Mattino, però, si sbilancia e rivela che ...

