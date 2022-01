Green pass base: cosa si può fare col tampone dal 10 gennaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con l’introduzione del Super Green pass in tutto il Paese, e con le continue estensioni che stanno arrivando nelle ultime settimane, sono ancora tanti i dubbi su cosa si può fare o non si può fare con la Certificazione Verde ottenuta solo con il tampone, molecolare o antigenico rapido, il Green pass “base”, che si contrappone a quello “rafforzato” istituito con il Decreto-legge numero 172 del 26 novembre 2021. Proviamo quindi a fare chiarezza, precisando innanzitutto che secondo il DL 172/2021 il Super Green pass in Zona Bianca doveva restare in vigore dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, ma il nuovo Decreto-legge varato il 14 dicembre ne ha spostato la fine al 31 ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con l’introduzione del Superin tutto il Paese, e con le continue estensioni che stanno arrivando nelle ultime settimane, sono ancora tanti i dubbi susi puòo non si puòcon la Certificazione Verde ottenuta solo con il, molecolare o antigenico rapido, il”, che si contrappone a quello “rafforzato” istituito con il Decreto-legge numero 172 del 26 novembre 2021. Proviamo quindi achiarezza, precisando innanzitutto che secondo il DL 172/2021 il Superin Zona Bianca doveva restare in vigore dal 6 dicembre 2021 al 152022, ma il nuovo Decreto-legge varato il 14 dicembre ne ha spostato la fine al 31 ...

