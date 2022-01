Golden Globe: delusione per il film di Sorrentino «È stata la mano di Dio» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Trionfo per “Il potere del cane” e “West Side Story”, con tre statuette a testa. Miglior film straniero il giapponese “Drive My Car” Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 10 gennaio 2022) Trionfo per “Il potere del cane” e “West Side Story”, con tre statuette a testa. Migliorstraniero il giapponese “Drive My Car”

Advertising

Corriere : Golden Globe, delusione per Sorrentino. Il miglior film straniero è «Drive My Car» - RaiNews : Il Golden Globe 2022 alla regista australiana con 'Il potere del cane' - Adnkronos : Golden Globe 2022, vince Jane #Campion con 'Il potere del cane'. Delusione per l’Italia. #notizie - _spectr3_ : RT @221BLokiStreet: ANDREW GARFIELD HA VINTO IL GOLDEN GLOBE COME MIGLIORE ATTORE IN UN FILM MUSICALE PER TICK, TICK... BOOM! PIANGO TANTIS… - ladramarmellate : RT @perchetendenza: 'Andrew Garfield': Perché ha vinto il Golden Globe come Migliore attore protagonista in un film musical o commedia per… -