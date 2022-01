Giuliana Sgrena e Fabrizio Peronaci in Salento a Novoli per il Premio Nabokov (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Salento è terra di cultura che ad ogni stagione rinnova il proprio rapporto con i libri e la scrittura. Il 2022 si apre ormai come tradizione con il Premio internazionale Nabokov curato dal 2006 da Interrete e Prospektiva, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale di Novoli e vari enti e realtà associative. Quest’anno la cerimonia alla quale parteciperanno autrici e autori provenienti da tutta Italia si terrà sabato 5 febbraio 2022, presso il Teatro Comunale di Novoli. Grazie all’Assessore alla Cultura del comune Sabrina Spedicato il Premio Nabokov torna in presenza in un luogo evocativo nell’ambito delle celebrazioni dedicate alla “Focara”, l’evento secolare che ogni anno si svolge nel comune salentino. Il Nabokov 2022 vedrà ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ilè terra di cultura che ad ogni stagione rinnova il proprio rapporto con i libri e la scrittura. Il 2022 si apre ormai come tradizione con ilinternazionalecurato dal 2006 da Interrete e Prospektiva, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale die vari enti e realtà associative. Quest’anno la cerimonia alla quale parteciperanno autrici e autori provenienti da tutta Italia si terrà sabato 5 febbraio 2022, presso il Teatro Comunale di. Grazie all’Assessore alla Cultura del comune Sabrina Spedicato iltorna in presenza in un luogo evocativo nell’ambito delle celebrazioni dedicate alla “Focara”, l’evento secolare che ogni anno si svolge nel comune salentino. Il2022 vedrà ...

