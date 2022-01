Farmacista multato dal condominio perché fa tamponi e vaccini (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tutto poteva immaginare, il dottor Marco Metalla, quando nella sua farmacia milanese aveva iniziato a fare tamponi, tranne di essere multato dal suo condominio. È successo il 23 dicembre: alla vigilia di Natale, l'amministratore del condominio di viale Umbria 19, Tomaso Filippo Beretta, gli ha scritto una lettera in cui sosteneva che «l'attività» svolta dalla farmacia «è vietata dal regolamento di condominio». Pertanto, procedeva «ad applicare la normativa vigente per irrogare a Vostro carico la sanzione di euro 800». Pur non dicendolo esplicitamente, l'amministratore ha multato il dottor Metalla perché nella sua farmacia da inizio autunno esegue tamponi e vaccini. Motivo: la presenza degli utenti sul marciapiede, che poi entrano nel ... Leggi su panorama (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tutto poteva immaginare, il dottor Marco Metalla, quando nella sua farmacia milanese aveva iniziato a fare, tranne di esseredal suo. È successo il 23 dicembre: alla vigilia di Natale, l'amministratore deldi viale Umbria 19, Tomaso Filippo Beretta, gli ha scritto una lettera in cui sosteneva che «l'attività» svolta dalla farmacia «è vietata dal regolamento di». Pertanto, procedeva «ad applicare la normativa vigente per irrogare a Vostro carico la sanzione di euro 800». Pur non dicendolo esplicitamente, l'amministratore hail dottor Metallanella sua farmacia da inizio autunno esegue. Motivo: la presenza degli utenti sul marciapiede, che poi entrano nel ...

