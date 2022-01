È stata cacciata dalla sua famiglia perché ha sposato un uomo nero – ora festeggiano 70 anni insieme (Di lunedì 10 gennaio 2022) Qualche anno fa, Jake e Mary Jacobs hanno festeggiato 70 anni di matrimonio, ma hanno superato ogni sorta di ostacolo per raggiungere questo fantastico traguardo. Quando Mary, che è bianca, ha conosciuto Jake, che è nero, erano gli anni ’40 in Inghilterra. Nonostante vivessero in città, Jake era uno dei pochi uomini neri. Per Mary sarebbe stato facilissimo allontanarsi da lui, ma si era innamorata e avrebbe fatto qualsiasi cosa per rimanere assieme al suo amore, anche dopo che suo padre le ha detto di andarsene. “Quando ho detto a mio padre che avrei sposato Jake, lui mi ha detto: ‘Se sposi quell’uomo non metterai mai più piede in questa casa’.” I due si sono conosciuti quando Jake è arrivato da Trinidad durante la guerra e hanno frequentato lo stesso college. Mary studiava ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 10 gennaio 2022) Qualche anno fa, Jake e Mary Jacobs hanno festeggiato 70di matrimonio, ma hanno superato ogni sorta di ostacolo per raggiungere questo fantastico traguardo. Quando Mary, che è bianca, ha conosciuto Jake, che è, erano gli’40 in Inghilterra. Nonostante vivessero in città, Jake era uno dei pochi uomini neri. Per Mary sarebbe stato facilissimo allontanarsi da lui, ma si era innamorata e avrebbe fatto qualsiasi cosa per rimanere assieme al suo amore, anche dopo che suo padre le ha detto di andarsene. “Quando ho detto a mio padre che avreiJake, lui mi ha detto: ‘Se sposi quell’non metterai mai più piede in questa casa’.” I due si sono conosciuti quando Jake è arrivato da Trinidad durante la guerra e hanno frequentato lo stesso college. Mary studiava ...

