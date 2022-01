Dybala-Juve | prove di disgelo? Una sola grana da risolvere

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Lantus devela situazione, protagonista nel quattro a tre contro la Roma; ecco l’unico problema da sistemare. Getty ImagesUno dei grandi protagonisti dell’incredibile vittoria dellantus in casa della Roma è stato, senza ombra di dubbio, Paulo; l’argentino, oltre ad aver realizzato la rete del momentaneo uno a uno, ha avuto il merito di trascinare i suoi compagni a suo di giocate (una più bella dell’altra). Il suo pieno recupero è fondamentale in vista della sfida del dodici gennaio, contro l’Inter, valida per la supercoppa italiana. Match che può regalare ai bianconeri il primo trofeo del 2022 e far iniziare l’anno nel migliore dei modi. Oltre al campo, però, lantus deve pensare anche al mercato e la situazione più spinosa riguarda il contratto di ...