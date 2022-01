Djokovic, un giudice australiano annulla la revoca del visto (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novak Djokovic può restare sul suolo australiano. Lo ha deciso il giudice Anthony Kelly, che ha definito “irragionevole” la decisione del governo australiano di revocare il visto del tennista perché non vaccinato contro il Covid. Djokovic ha potuto quindi lasciare il Park Hotel, dove era costretto dal suo arrivo nel Paese. Tutto è iniziato quando il tennista serbo, con un messaggio sui social, aveva annunciato al sua partecipazione agli Australian Open grazie ad una esenzione dall’obbligo vaccinale che gli avrebbe permesso di entrare in Australia. Il clamore mediatico suscitato da quell’annuncio ha spinto il governo australiano a usare il pugno duro contro il tennista. Secondo le regole vigenti in Australia, infatti, solo chi è vaccinato può superarne ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novakpuò restare sul suolo. Lo ha deciso ilAnthony Kelly, che ha definito “irragionevole” la decisione del governodire ildel tennista perché non vaccinato contro il Covid.ha potuto quindi lasciare il Park Hotel, dove era costretto dal suo arrivo nel Paese. Tutto è iniziato quando il tennista serbo, con un messaggio sui social, aveva annunciato al sua partecipazione agli Australian Open grazie ad una esenzione dall’obbligo vaccinale che gli avrebbe permesso di entrare in Australia. Il clamore mediatico suscitato da quell’annuncio ha spinto il governoa usare il pugno duro contro il tennista. Secondo le regole vigenti in Australia, infatti, solo chi è vaccinato può superarne ...

