Dakar, ottava tappa auto: doppietta per Audi, Ekström svetta su Peterhansel, Loeb recupera terreno nella generale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si completa con una storica doppietta da parte di Audi Sport l'ottava tappa della Dakar 2022! Il marchio teutonico recupera nel finale e vince con Mattias Ekström, abile a precedere per soli 49 secondi il francese Stéphane Peterhansel. Terzo posto per il transalpino Sébastien Loeb (Prodrive) che si porta a +37 minuti da qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota), in pieno controllo della situazione quest'oggi. I primi 100 chilometri della corsa sono stati semplicemente dominati da Audi Sport. Il veterano francese Stéphane Peterhansel e lo svedese Mattias Ekström hanno condotto la corsa indisturbati con oltre 2 minuti di vantaggio su Sébastien Loeb (Prodrive) L'alsaziano ha ...

