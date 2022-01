Covid, Draghi: affrontare il 2022 con realismo, fiducia e unità. Basta chiusure, la scuola va protetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Bisogna affrontare il 2022 con realismo, fiducia e unità". Lo dice il premier Mario Draghi nella conferenza stampa convocata per illustrare le nuove misure anti - Covid prese in Consiglio dei ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Bisognailcon". Lo dice il premier Marionella conferenza stampa convocata per illustrare le nuove misure anti -prese in Consiglio dei ...

