Covid, con la dose 'booster' coperti all'88% dalla variante Omicron (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Dati provenienti dal Regno Unito e riguardanti la variante Omicron ci dicono che con la dose booster l'efficacia vaccinale è dell'88% mentre quella del ciclo vaccinale primario è del 65%. Ecco perchè ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Dati provenienti dal Regno Unito e riguardanti laci dicono che con lal'efficacia vaccinale è dell'88% mentre quella del ciclo vaccinale primario è del 65%. Ecco perchè ...

