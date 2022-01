Covid | chirurghi | ' Riduzione degli interventi generali fino all' 80%'

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, chirurghi: riduzione drammatica interventi generali fino a 80% #covid - LaStampa : Covid, la denuncia dei chirurghi: “Sale operatorie decimate, l’attività è quasi ferma. Siamo tornati al 2020” - lucafaccio : Covid, l’allarme dei chirurghi: “Interventi ridotti dal 50 all’80%, è drammatico. Spesso impossibile operare anche… - Ecatetriformis : I responsabili hanno nomi e cognomi E stanno al governo. - catesi79 : RT @MediasetTgcom24: Covid, chirurghi: riduzione drammatica interventi generali fino a 80% #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid chirurghi

IL GIORNO

... infermieri e anestesisti delle sale operatorie trasferiti ai reparti. In questo modo l'... 'Nel 2021 non siamo riusciti, nonostante l'impegno delle autorità sanitarie e deia smaltire le ...14.25 Allarme:" - 50% - 80% operazioni" "Le Aziende sanitarie sono costrette a destinare ampi spazi di ricovero ai pazientie le terapie intensive sono in gran parte occupate da pazienti ...Roma, 10 gennaio 2022 - E' un altro déjà vu. Quello che denunciano i chirurghi italiani, di nuovo stremati e preoccupati per le crescenti difficoltà presenti in tutte le regioni a operare pazienti che ...Spesso non è possibile operare neanche i pazienti con tumore perché non si ha la disponibilità del posto di terapia intensiva nel postoperatorio. “Le Aziende sanitarie sono costrette a destinare ampi ...