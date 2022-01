Campania | sindacato Gilda a iNews24 | “Annullamento dell’ordinanza di De Luca vuol dire dare il via libera ai contagi”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) “L’ordinanza di Deera saggia perché prevedeva una chiusura temporanea che poteva essere utile per favorire la vaccinazione degli alunni e rallentare la diffusione del virus”. A parlare ai microfoni diè Graziano Forlani, coordinatore provinciale delUnams di Napoli, in merito alla decisione del Tardi sospendere l’ordinanza del L'articolo proviene da.it.

Tornando alla Toscana, i numeri sono allarmanti e il nostro sindacato da mesi e mesi sottopone all'attenzione delle istituzioni la necessità di strumenti per misurare la temperatura corporea e di presidi adeguati a contenere la diffusione del virus', lo denuncia il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S. Pp. Aldo Di Giacomo. «In termini di vite umane è pesante il numero di vittime per Covid dei servitori dello Stato che indossano differenti divise a riprova che si fa troppo poco per tutelarli. Negli istituti penitenziari mancano ancora strumenti basilari per la prevenzione». Le ordinanze sindacali comunali su scuole chiuse e DaD restano in vigore, a meno che non richiamino quella regionale o siano ritirate o impugnate.