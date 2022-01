Calciomercato Juventus, Kulusevski e De Sciglio restano? La società ha deciso (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Juventus ha vinto una partita folle in casa della Roma e la società ha preso una decisione sul futuro di Kulusevski e De Sciglio. Nella serata di ieri, allo stadio Olimpico, abbiamo assistito ad una partita folle tra Roma e Juventus; i bianconeri, sotto di due al settantesimo, sono riusciti a ribaltare il risultare grazie a tre gol nel giro di sette minuti. Probabilmente la miglior prestazione dei ragazzi di Allegri dal punto di vista del carattere e della personalità messa in campo; un successo che tiene in vita la rincorsa Champions con Dybala e compagni sempre a meno tre dall’Atalanta anche se con una gara in più. La notte di Roma, però, rischia di essere stata determinante anche dal punto di vista del mercato visto che due dei quattro gol sono stati realizzati da Kulusevski e ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 10 gennaio 2022) Laha vinto una partita folle in casa della Roma e laha preso una decisione sul futuro die De. Nella serata di ieri, allo stadio Olimpico, abbiamo assistito ad una partita folle tra Roma e; i bianconeri, sotto di due al settantesimo, sono riusciti a ribaltare il risultare grazie a tre gol nel giro di sette minuti. Probabilmente la miglior prestazione dei ragazzi di Allegri dal punto di vista del carattere e della personalità messa in campo; un successo che tiene in vita la rincorsa Champions con Dybala e compagni sempre a meno tre dall’Atalanta anche se con una gara in più. La notte di Roma, però, rischia di essere stata determinante anche dal punto di vista del mercato visto che due dei quattro gol sono stati realizzati dae ...

