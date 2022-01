Calciomercato Fiorentina, in arrivo il tesoretto per concludere altri colpi? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lasciate definitivamente alle spalle le festività natalizie, la Befana ha portato (e lasciato) nelle calze dei direttori sportivi italiani ed europei un biglietto per partecipare al ballo del mercato invernale. Questa finestra di riparazione è complicata e di difficile lettura. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. La situazione pandemica, con i contagi da Covid-19 in costante aumento, continua a spaventare il mondo ed il pianeta calcio rendendo ancor più incerte e rallentate le contrattazioni. In questa fase, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, da cogliere al volo, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate o per soddisfare le necessità emerse nel girone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lasciate definitivamente alle spalle le festività natalizie, la Befana ha portato (e lasciato) nelle calze dei direttori sportivi italiani ed europei un biglietto per partecipare al ballo del mercato invernale. Questa finestra di riparazione è complicata e di difficile lettura. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. La situazione pandemica, con i contagi da Covid-19 in costante aumento, continua a spaventare il mondo ed il pianeta calcio rendendo ancor più incerte e rallentate le contrattazioni. In questa fase, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, da cogliere al volo, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate o per soddisfare le necessità emerse nel girone ...

carlolaudisa : Una nuova tentazione per #Vlahovic : l’@Arsenal pronto a spendere 70 milioni per averlo subito. La #Fiorentina rifl… - Gazzetta_it : Vlahovic, spunta l'Arsenal: offerta di 70 milioni per prenderlo subito #calciomercato - Gazzetta_it : Fiorentina scatenata: dopo Ikoné e Piatek, ora punta su Isco #calciomercato - Ftbnews24 : ???? #Calciomercato Fiorentina, dopo-Vlahovic? Commisso sfida l’Inter e cala il tris #Fiorentina #Vlahovic… - fabiochiarugi : RT @UFiorentina: ???Novità importanti sul futuro di Vincenzo Italiano #AcfFiorentina #Fiorentina #calciomercato #TuttoMercatoWeb #Vincenzoi… -

Fiorentina, prosegue il braccio di ferro con Vlahovic: l'asta a gennaio non è da escludere Commenta per primo Il Corriere Fiorentino ribadisce oggi che la volontà dell'attaccante viola Dusan Vlahovic è quella di non muoversi fino a fine stagione, ma la Fiorentina vorrebbe sfruttare l'asta internazionale che potrebbe innescarsi tra i vari club (Tottenham, Arsenal, Newcastle, ma anche sullo sfondo Bayern e PSG) che stanno manifestando interesse, ...

Fiorentina, occhi su un portiere di talento Calciomercato.com Fiorentina cerca il blitz a Torino contro i granata Vincenzo Italiano, non lo dice ma ci crede visto che la Juventus è distante sei punti ma la Fiorentina ha due gare da recuperare. I viola, questo pomeriggio, scendono in campo all'Olimpico di Torino c ...

Calciomercato Sampdoria, Conti ritrova D'Aversa. Tutti i suoi numeri Ascolta la versione audio dell'articolo. Milan e Sampdoria verso la chiusura della trattativa di mercato: a breve dovrebbero esserci i comunicati ufficiali. Milan e Sampdoria vers ...

