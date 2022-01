Brucellosi e tubercolosi: le malattie e il consumo della mozzarella di bufala (Di lunedì 10 gennaio 2022) Brucellosi e tubercolosi sono due malattie che colpiscono particolarmente i bufali: un danno a un comparto economico La Confagricoltura della provincia di Caserta già ad agosto scorso aveva chiesto un piano vaccinale per le mandrie delle bufale. L’istanza era stata avanzata da 350 allevatori su gli oltre 700 dell’intera provincia. Bufale (screen YouTube)Il Coordinamento nato chiede un cambio di rotto in questa politica, lo fa rivolgendosi alla regione e alle istituzioni preposte. L’epidemia si sta diffondendo tra gli animali anche se non mancano zone d’ombra. Per tale motivo la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta. Alcune bufale ritenuta malate, sono andate al macello ma gli esami successivi hanno evidenziato la negatività. Dunque nessun virus: e ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 gennaio 2022)sono dueche colpiscono particolarmente i bufali: un danno a un comparto economico La Confagricolturaprovincia di Caserta già ad agosto scorso aveva chiesto un piano vaccinale per le mandrie delle bufale. L’istanza era stata avanzata da 350 allevatori su gli oltre 700 dell’intera provincia. Bufale (screen YouTube)Il Coordinamento nato chiede un cambio di rotto in questa politica, lo fa rivolgendosi alla regione e alle istituzioni preposte. L’epidemia si sta diffondendo tra gli animali anche se non mancano zone d’ombra. Per tale motivo la ProcuraRepubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta. Alcune bufale ritenuta malate, sono andate al macello ma gli esami successivi hanno evidenziato la negatività. Dunque nessun virus: e ...

Brucellosi e tubercolosi bufalina, notificati i primi due atti legali 'Come preannunciato, sono stati notificati i due nuovi atti legali a difesa e tutela del patrimonio bufalino campano, grande risorsa dell'agroalimentare italiano, sottrarlo alle manovre speculative ed ...

Altragricoltura, Fabbris: Su brucellosi e tbc la Regione Campania si muove ma nella direzione peggiore “Nonostante la gravità dei fatti emersi con la diffusione dei dati sugli arbitrari abbattimenti di oltre 100mila bufale casertane sane e malgrado la nostra pubblica diffida inoltrata al ministro Spera ...

