Borsa | Milano prosegue piatta | bene le banche con Carige

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Ladiriduce il rialzo iniziale e prosegue piatta (+0,03%) la seduta. A Piazza Affari andamento positivo per le banche, con Carige che si mostra tonica e guadagna il 4,2% a 0,92 euro dopo l'...Ladiavvia la prima seduta della settimana in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,58% a 27.778 punti, ma vira in negativo dopo mezz'ora di scambi. In evidenza Leonardo (+1,73%), ...(Teleborsa) - Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,58%, dopo aver aperto a 27.778,95 punti.Azioni Carige in evidenza a Milano: il titolo apre in deciso rialzo, riaccendendo i riflettori sul risiko bancario italiano. BPER avrebbe rivisto le condizioni di offerta per acquisire l'istituto.