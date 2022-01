Auto incidentate e ammaccate

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Comprare senza saperlo non è il massimo. Devi conoscere i danni e le riparazioni effettuate. Per stare tranquillo chiedi al rivenditore i documenti necessari, ma anche le valutazioni del meccanico e le operazioni svolte per riparare i guasti. Se vuoi comprare una macchina incidentata, e conoscere in profondità la sua storia, devi consultare la perizia. Questa procedura serve per stimare l’entità dei danni della macchina. L’obiettivo è il risarcimento da parte dell’assicurazione in favore di chi ha subito il sinistro .La perizia viene svolta da un tecnico super partes al di sopra degli interessi della compagnia assicurativa e dell’assicurato, che ha compiti precisi: la ricostruzione dell’incidente stradale per capire le responsabilità dei guidatori, condurre analisi sulla qualità delle riparazioni eseguite o valutare quali sono quelle da compiere .E, infine, determinare il valore del ...