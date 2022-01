Ascoltati alcuni testimoni sul ragazzo ucciso per gelosia a Trieste (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - Il sostituto procuratore Lucia Baldovin, titolare delle indagini sulla morte di Robert Trajkovic, chiederà oggi al Gip la convalida del fermo nei confronti del giovane ventunenne di origini marocchine, fermato dai carabinieri, e contestualmente la relativa custodia cautelare in carcere. Lo ha reso noto il Procuratore della Repubblica, Antonio De Nicolo, che ha anche spiegato che giovedì prossimo il sostituto procuratore titolare delle indagini, Lucia Baldovin, conferiraà l'incarico al medico legale e al medico radiologo per svolgere l'autopsia sul corpo della vittima. Intanto questa mattina nuovi testimoni sono stati Ascoltati dai carabinieri di Trieste che si occupano delle indagini. I nuovi testimoni conoscono uno o l'altro dei ragazzi, se non entrambi e potrebbero aver fornito indicazioni sui movimenti e gli ... Leggi su agi (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - Il sostituto procuratore Lucia Baldovin, titolare delle indagini sulla morte di Robert Trajkovic, chiederà oggi al Gip la convalida del fermo nei confronti del giovane ventunenne di origini marocchine, fermato dai carabinieri, e contestualmente la relativa custodia cautelare in carcere. Lo ha reso noto il Procuratore della Repubblica, Antonio De Nicolo, che ha anche spiegato che giovedì prossimo il sostituto procuratore titolare delle indagini, Lucia Baldovin, conferiraà l'incarico al medico legale e al medico radiologo per svolgere l'autopsia sul corpo della vittima. Intanto questa mattina nuovisono statidai carabinieri diche si occupano delle indagini. I nuoviconoscono uno o l'altro dei ragazzi, se non entrambi e potrebbero aver fornito indicazioni sui movimenti e gli ...

Advertising

sulsitodisimone : Ascoltati alcuni testimoni sul ragazzo ucciso per gelosia a Trieste - AriannaAmbrosi0 : RT @paoloigna1: @AriannaAmbrosi0 Buona Domenica Arianna, mi sono occupato di dispersione scolastica e alcuni di quei ragazzi definiti 'diff… - paoloigna1 : @AriannaAmbrosi0 Buona Domenica Arianna, mi sono occupato di dispersione scolastica e alcuni di quei ragazzi defini… - lattuga__ : non capisco la gente che disprezza alcuni generi musicali ceh amo va bene hai i tuoi gusti ma non puoi permetterti… - AlexsWorld21 : Abbiamo scritto ad alcuni tik toker... Lei ci ha ascoltati ed ecco la cover ??? #Amici21 #SognialcieloOro -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoltati alcuni Autocrazia e abuso di potere nel consiglio comunale di Venezia ... la città che molti di noi amano - abbastanza perché alcuni individui molto determinati continuino ... ma meritano comunque molto di più: meritano di essere ascoltati, e meritano il nostro sostegno - e ...

Maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna: i Carabinieri attivano il 'Codice rosso' Ciononostante, le attività svolte, i testimoni ascoltati ed i riscontri investigativi emersi ... che avevano luogo tra le mura domestiche e che sarebbero andate avanti per alcuni anni. Gli elementi ...

Ascoltati alcuni testimoni sul ragazzo ucciso per gelosia a Trieste AGI - Agenzia Giornalistica Italia Ascoltati alcuni testimoni sul ragazzo ucciso per gelosia a Trieste Mentre la Procura si appresta a chiedere la convalida del fermo di un ventunenne marocchino gli investigatori stanno facendo luce anche sul ruolo avuto nella vicenda da un altro minorenne ...

Conversazioni VAR-arbitro, Bergonzi: "A breve daranno l'OK per farle ascoltare" Importante novità in arrivo nel mondo arbitrale. Come raccontato dall'ex fischietto di Serie A, a breve saranno ascoltabili i colloqui con il VAR.

... la città che molti di noi amano - abbastanza perchéindividui molto determinati continuino ... ma meritano comunque molto di più: meritano di essere, e meritano il nostro sostegno - e ...Ciononostante, le attività svolte, i testimonied i riscontri investigativi emersi ... che avevano luogo tra le mura domestiche e che sarebbero andate avanti peranni. Gli elementi ...Mentre la Procura si appresta a chiedere la convalida del fermo di un ventunenne marocchino gli investigatori stanno facendo luce anche sul ruolo avuto nella vicenda da un altro minorenne ...Importante novità in arrivo nel mondo arbitrale. Come raccontato dall'ex fischietto di Serie A, a breve saranno ascoltabili i colloqui con il VAR.