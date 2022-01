Allontanamento zero, 300 emendamenti in Commissione (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Piemonte, presieduta da Alessandro Stecco, ha iniziato questa mattina l’esame degli oltre 300 emendamenti al Disegno di legge 64, “Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti”. Il provvedimento, presentato per la Giunta regionale dall’assessore al Welfare Chiara Caucino, è stato emendato dalla stessa proponente in seguito alle consultazioni con i soggetti interessati. Questa mattina sono stati illustrati una decina di subemendamenti – primi firmatari Monica Canalis (Pd) e Marco Grimaldi (Luv) – al primo comma dell’emendamento della Giunta che riscrive l’articolo 1 sulle finalità e i principi generali del provvedimento. Questo articolo, in particolare, intende “tutelare il diritto ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 10 gennaio 2022) LaSanità del Consiglio Regionale del Piemonte, presieduta da Alessandro Stecco, ha iniziato questa mattina l’esame degli oltre 300al Disegno di legge 64, “. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti”. Il provvedimento, presentato per la Giunta regionale dall’assessore al Welfare Chiara Caucino, è stato emendato dalla stessa proponente in seguito alle consultazioni con i soggetti interessati. Questa mattina sono stati illustrati una decina di sub– primi firmatari Monica Canalis (Pd) e Marco Grimaldi (Luv) – al primo comma dell’emendamento della Giunta che riscrive l’articolo 1 sulle finalità e i principi generali del provvedimento. Questo articolo, in particolare, intende “tutelare il diritto ...

nuovasocieta : Allontanamento zero, 300 emendamenti in Commissione - crpiemonte : Allontanamento zero, sono 300 gli emendamenti in Commissione #Sanità di @crpiemonte. Parte il dibattito del provved… - psychofras : Ok, non voglio generalizzare però io gemelli sono stata conquistata dal mio attuale fidanzato così, all’inizio mi d… - Anaid703 : RT @bagnotrash: Antonella Elia sparando a zero nelle stories contro metà cast, il suo allontanamento dal programma è il vero fallimento di… - _matth25_ : RT @bagnotrash: Antonella Elia sparando a zero nelle stories contro metà cast, il suo allontanamento dal programma è il vero fallimento di… -

Ultime Notizie dalla rete : Allontanamento zero Paolino, salvati e salvaci ... chi paga non voleva spendere troppo e l'ombra di Rangnick, con conseguente allontanamento di Pioli,... con la più che probabile possibilità di raggiungere quella sostenibilità e quindi zero perdite, ...

ISEE 2022: occhio alla giacenza media! Ecco come si calcola Sennò sarebbe troppo facile, anche perché conta il 20% del calcolo finale , e avere un bello zero ... uno dei coniugi subisce un provvedimento di allontanamento è stata proposta domanda di scioglimento ...

Allontanamento zero, sono 300 gli emendamenti in Commissione Consiglio regionale del Piemonte Minori: allontanamento zero, 300 emendamenti in Commissione La Commissione Sanità, presieduta da Alessandro Stecco, ha iniziato questa mattina l'esame degli oltre 300 emendamenti al disegno di legge ...

Regione, oltre 300 emendamenti sulla legge “allontanamenti 0” La Commissione Sanità, presieduta da Alessandro Stecco, ha iniziato questa mattina l’esame degli oltre 300 emendamenti al Disegno di legge 64, ...

... chi paga non voleva spendere troppo e l'ombra di Rangnick, con conseguentedi Pioli,... con la più che probabile possibilità di raggiungere quella sostenibilità e quindiperdite, ...Sennò sarebbe troppo facile, anche perché conta il 20% del calcolo finale , e avere un bello... uno dei coniugi subisce un provvedimento diè stata proposta domanda di scioglimento ...La Commissione Sanità, presieduta da Alessandro Stecco, ha iniziato questa mattina l'esame degli oltre 300 emendamenti al disegno di legge ...La Commissione Sanità, presieduta da Alessandro Stecco, ha iniziato questa mattina l’esame degli oltre 300 emendamenti al Disegno di legge 64, ...