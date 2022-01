Volano (ancora) stracci tra Simona Branchetti e Alberto Matano: “Pessimo e scorretto!”, ecco che succede (Di domenica 9 gennaio 2022) Continua il botta e risposta a distanza tra Alberto Matano e Simona Branchetti. Il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta si era alterato dopo che l’inviata di Pomeriggio 5 aveva “scippato” l’ospite al competitor. Volano stracci tra Simona Branchetti e Matano: “Pessimo e scorretto!” Simona Branchetti, tornando in diretta il giorno successivo, aveva... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 9 gennaio 2022) Continua il botta e risposta a distanza tra. Il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta si era alterato dopo che l’inviata di Pomeriggio 5 aveva “scippato” l’ospite al competitor.tra: “, tornando in diretta il giorno successivo, aveva... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Volano (ancora) stracci tra Simona Branchetti e Alberto Matano: “Pessimo e scorretto!”, ecco che succede - micor55 : @berlusconi Sei consapevole che Marta è con te solo per il vile denaro o pensi ancora che gli asini volano ? - Kpopvalee9 : @rapline901 il 12 maggio..(so che mancano ancora 5 mesi, ma credo sia proprio per questo, questi 5 mesi volano e io… - Volano_Stracci : @baffettochefatw Amo io sono rimasto deluso invece che su insta nessun avesse ancora postato storie. Ho dovuto scop… - mspini2 : @65_virna @PapagniGrace I vaccini proteggono, la derza dose da immunità per 5/10 anni, hai elefanti volano.......an… -