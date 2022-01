Vibo, in campo con la mascherina: 'Per noi e per salvare la Superlega' (Di domenica 9 gennaio 2022) 'Lo abbiamo fatto per non compromettere il mese di gennaio che per la nostra squadra può essere decisivo ai fini della classifica'. Davide Saitta, capitano della Tonno Callipo Vibo Valentia, riassume ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 gennaio 2022) 'Lo abbiamo fatto per non compromettere il mese di gennaio che per la nostra squadra può essere decisivo ai fini della classifica'. Davide Saitta, capitano della Tonno CallipoValentia, riassume ...

