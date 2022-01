Vaccini, continuano a crescere le prime dosi: ieri 69mila (Di domenica 9 gennaio 2022) Continua a crescere il numero delle prime dosi di vaccino anti Covid. Soltanto nella giornata di ieri ne sono somministrate 68.990, la cifra più alta dallo scorso 15 ottobre, quando furono 71.033. Anche due giorni fa si era registrato un livello di prime iniezioni elevato, 66.565: un valore del 60% superiore rispetto alla media giornaliera registrata nella settimana precedente. Questo aumento delle prime dosi potrebbe riflettere la spinta della nuova stretta contro i no vax determinata dagli ultimi provvedimenti del Governo. Sono, però, ancora oltre 5 milioni gli over 12 senza Vaccini. Intanto un allarme forte sui rischi dei no vax arriva dal professor Sergio Abrignani, immunologo e membro del Comitato tecnico scientifico: “Nei prossimi 30 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Continua ail numero delledi vaccino anti Covid. Soltanto nella giornata dine sono somministrate 68.990, la cifra più alta dallo scorso 15 ottobre, quando furono 71.033. Anche due giorni fa si era registrato un livello diiniezioni elevato, 66.565: un valore del 60% superiore rispetto alla media giornaliera registrata nella settimana precedente. Questo aumento dellepotrebbe riflettere la spinta della nuova stretta contro i no vax determinata dagli ultimi provvedimenti del Governo. Sono, però, ancora oltre 5 milioni gli over 12 senza. Intanto un allarme forte sui rischi dei no vax arriva dal professor Sergio Abrignani, immunologo e membro del Comitato tecnico scientifico: “Nei prossimi 30 ...

