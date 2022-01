Ultime Notizie Roma del 09-01-2022 ore 08:10 (Di domenica 9 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e il 9 gennaio 2022 battaglia sulla ripresa della scuola domani il governo tira dritto ma dal territorio Si susseguono iniziati via Pelli per un sostanziale rinvio delle elezioni in presenza di Luca blocca il riavvio in Campania ma il governo fa ricorso la Sicilia rinviati i tre giorni di apertura Zaia del Veneto chiede il parere del CTS il Miur precisa che le scuole sono autorizzate a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF come non ci siano le condizioni per riaprire le scuole in sicurezza questo che cosa vuol dire vuol dire che da oggi in poi il Governo è responsabile Il ministero equello che avverrà nelle scuole con la diffusione del contagio ma anche soprattutto dei danni che subirà ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e il 9 gennaiobattaglia sulla ripresa della scuola domani il governo tira dritto ma dal territorio Si susseguono iniziati via Pelli per un sostanziale rinvio delle elezioni in presenza di Luca blocca il riavvio in Campania ma il governo fa ricorso la Sicilia rinviati i tre giorni di apertura Zaia del Veneto chiede il parere del CTS il Miur precisa che le scuole sono autorizzate a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF come non ci siano le condizioni per riaprire le scuole in sicurezza questo che cosa vuol dire vuol dire che da oggi in poi il Governo è responsabile Il ministero equello che avverrà nelle scuole con la diffusione del contagio ma anche soprattutto dei danni che subirà ...

