Traffico Roma del 09-01-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione code a tratti sulla A1Napoli per ilintenso tra Ferentino e Valmontone versoprudenza poi sulla diramazione Sud per un incidente in vita di San Cesareo in direzione del raccordo su via Flaminia Nuova rallentamenti per un incidente tra Grottarossa e via di Tor di Quinto verso il centro Al momento il sottopasso di via dei Due Ponti è chiuso per effettuare i rilievi sempre per incidente difficoltà su via Pontina all’altezza di via di Castel di Decima in entrata asulla tangenziale disagi in entrambe le carreggiate verso San Giovanni tra via delle Valli a via Nomentana cui se oltre un incidente verso lo stadio Olimpico si sta in fila tra via Salaria e via dei Campi Sportivi altro incidente su via Cristoforo Colombo all’altezza di ...