Sky perde alcuni canali dal 10 gennaio: ecco come cambia la programmazione della piattaforma (Di domenica 9 gennaio 2022) Sky dirà addio ufficialmente ad alcuni canali a partire da domani, 10 gennaio 2022. Nel dettaglio si tratterà di sette diversi canali, tutti riguardanti la galassia Premium. Sky, Premium, 9/1/2022 – Computermagazine.itIl riferimento è ovviamente al vecchio Mediaset Premium, piattaforma on demand del Biscione che fino a qualche anno fa era se stante, prima di fondersi in Sky. Da domani arriverà quindi la chiusura definitiva, di conseguenza tutti gli abbonati al pacchetto cinema e serie tv non vedranno più i tre canali di serie tv Premium Crime, Stories, Action, e i quattro canali di film Premium Cinema 1, Cinema 1+24, Cinema 2, Cinema 3, appunto i “rimasugli” del vecchio servizio di Mediaset. Di fatto rappresenta appunto la fine dell’esperienza della ... Leggi su computermagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Sky dirà addio ufficialmente ada partire da domani, 102022. Nel dettaglio si tratterà di sette diversi, tutti riguardanti la galassia Premium. Sky, Premium, 9/1/2022 – Computermagazine.itIl riferimento è ovviamente al vecchio Mediaset Premium,on demand del Biscione che fino a qualche anno fa era se stante, prima di fondersi in Sky. Da domani arriverà quindi la chiusura definitiva, di conseguenza tutti gli abbonati al pacchetto cinema e serie tv non vedranno più i tredi serie tv Premium Crime, Stories, Action, e i quattrodi film Premium Cinema 1, Cinema 1+24, Cinema 2, Cinema 3, appunto i “rimasugli” del vecchio servizio di Mediaset. Di fatto rappresenta appunto la fine dell’esperienza...

