Sci alpino | Coppa del Mondo 2021 2022 | le classifiche aggiornate

(Di domenica 9 gennaio 2022) Le, maschile e femminile, delladeldi sci. Si riparte sulle piste con una nuova emozionante stagione sciistica. Nella scorsa edizione, a portare a casa il primo posto nella classifica generale sono stati Alexis Pinturault al maschile e Petra Vlhova al femminile. Di seguito ledopo le gare del 12 dicembre. CLASSIFICA GENERALE CDM MASCHILE 1. Marco Odermatt (Sui) 845 punti 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 469 3. Matthias Mayer (Aut) 447 4. Alexis Pinturault (Fra) 382 5. Vincent Kriechmayr (Aut) 373 6. Henrik Kristoffersen (Nor) 349 7. Beat Feuz (Sui) 3008. Dominik Paris (Ita) 281 9. Manuel Feller (Aut) 261 10. Loic Meillard (Sui) 220 13. Luca De Aliprandini ...

Sospiro di sollievo per Luca De Aliprandini che è stato sottoposto a risonanza magnetica presso la clinica La madonnina di Milano ed è stato valutato dalla Commissione medica FISI. Gli esami ...Sulle nevi di Adelboden è doppietta austriaca. Un Johannes Strolz incredulo e commosso vince lo slalom maschile valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 didavanti al compagno di squadra Manuel Feller , portandosi a casa nuovamente il secondo posto dopo quello dl gigante di ieri. Sale sul podio anche Linus Strasser con un recupero di ben ...Sulle nevi di Adelboden è doppietta austriaca. Un Johannes Strolz incredulo e commosso vince lo slalom maschile valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino davanti al compagno di squadra Man ...ADELBODEN - Il pazzo slalom sulla Chuenisbärgli premia l'austriaca Johannes Strolz, alla prima storica vittoria in Coppa del Mondo col pettorale numero 38. Sul ...