Rosa: “Divertente essere criticato per i fatti e non per le mancanze” (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la risposta dell’assessore Rosa in risposta alle parole del consigliere Sguera “Trovo francamente Divertente essere criticato per “i fatti” e non per “le mancanze”. Ancor più Divertente che venga stigmatizzata la “promozione” di quel che fa l’amministrazione. Divertentissimo è dover giustificare di lavorare seguendo uno schema semplicissimo: al netto dell’attività ordinaria viene notata una criticità, viene segnalata alla parte politica che interviene, investendo la parte amministrativa e tecnica. Mi pare semplice, più semplice delle lezioni sui compiti dell’assessore che Sguera mi regala, e lo ringrazio, sebbene le sue nozioni rientrino nel campo della teoria, quello in cui naturalmente sono tutti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la risposta dell’assessorein risposta alle parole del consigliere Sguera “Trovo francamenteper “i” e non per “le”. Ancor piùche venga stigmatizzata la “promozione” di quel che fa l’amministrazione. Divertentissimo è dover giustificare di lavorare seguendo uno schema semplicissimo: al netto dell’attività ordinaria viene notata una criticità, viene segnalata alla parte politica che interviene, investendo la parte amministrativa e tecnica. Mi pare semplice, più semplice delle lezioni sui compiti dell’assessore che Sguera mi regala, e lo ringrazio, sebbene le sue nozioni rientrino nel campo della teoria, quello in cui naturalmente sono tutti ...

