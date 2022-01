Roma-Juventus, Cuadrado in ritardo e in scivolata: giallo, salterà la Supercoppa (Di domenica 9 gennaio 2022) La Juventus dovrà giocare la Supercoppa contro l’Inter senza Juan Cuadrado. Proprio sul finale di primo tempo di Roma-Juventus, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, il giocatore colombiano è entrato in scivolata e in ritardo su Felix. Automatico il cartellino giallo estratto da Massa, un giallo pesante in quanto Cuadrado era diffidato e per la Supercoppa valgono le ammonizioni e le squalifiche del campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Ladovrà giocare lacontro l’Inter senza Juan. Proprio sul finale di primo tempo di, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, il giocatore colombiano è entrato ine insu Felix. Automatico il cartellinoestratto da Massa, unpesante in quantoera diffidato e per lavalgono le ammonizioni e le squalifiche del campionato. SportFace.

