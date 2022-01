Ristori e nucleare | l’offensiva leghista Berlusconi | Draghi o via dal governo

Advertising

deltavictor75 : L'italiano è quello che dice no a tutto (gas sull'Adriatico e nucleare),ma quando poi si alzano i costi delle mater… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristori nucleare

La Stampa

... i distinguo si moltiplicano in tutti i campi, dal Covid al, dalle scuole agli stadi. Ma a ... dicono fonti 5S, lo aveva suggerito a Draghi, cui ora si chiede di accelerare con i. ...... da ultimo i conflitti per interposta Commissione europea sulla proposta di inserire il... Dovrebbero arrivare quelli che un anno fa venivano chiamati "" per i settori azzoppati dalla ...Il caro-energia mette in ginocchio le Imprese italiane. Non poche sarebbero sull'orlo della chiusura. Confindustria ha chiesto un tavolo immediato al governo. La Cgia di Mestre ha fatto il calcolo: r ...Spiegare, rassicurare. Ma anche difendere una scelta difficile ma necessaria, come quella di imporre l’obbligo vaccinale agli over 50. Perché Omicron corre, ...