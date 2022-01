Mihajlovic: “Scudetto all’Inter? Io spero che a vincere sia il Napoli. Ho una passione speciale per i napoletani” (Di domenica 9 gennaio 2022) Sinisa Mihajlovic nonostante i trascorsi all’Inter per lo Scudetto tifa Napoli, rivelando anche il suo amore per il popolo napoletano. L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, intervenuto al “Corriere dello Sport”, ha parlato della lotta Scudetto in serie A. Il serbo ha ribadito di tifare per il Napoli. “Mai detto che l’Inter vincerà lo Scudetto. Io spero che a vincere sia il Napoli. Il Napoli per la gente, mi piace la gente di Napoli. all’Inter sono stato giocatore e vice allenatore, è la mia seconda famiglia. Ma ho una passione speciale per i napoletani, un popolo di cuore, come i serbi. Ecco, ... Leggi su napolipiu (Di domenica 9 gennaio 2022) Sinisanonostante i trascorsiper lotifa, rivelando anche il suo amore per il popolo napoletano. L’allenatore del Bologna, Sinisa, intervenuto al “Corriere dello Sport”, ha parlato della lottain serie A. Il serbo ha ribadito di tifare per il. “Mai detto che l’Inter vincerà lo. Ioche asia il. Ilper la gente, mi piace la gente disono stato giocatore e vice allenatore, è la mia seconda famiglia. Ma ho unaper i, un popolo di cuore, come i serbi. Ecco, ...

