LIVE Inter-Lazio, Serie A calcio 2022 in DIRETTA: Dzeko parte dalla panchina! (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.24 Ciro Immobile (attualmente a quota 14) può diventare uno dei tre giocatori capaci di segnare almeno 15 gol in ciascuna delle ultime sei stagioni nei cinque grandi campionati europei (per ora hanno tagliato questo traguardo Mohamed Salah e Robert Lewandowski). 20.21 La Lazio è la squadra contro cui Arturo Vidal ha preso parte a più gol in Serie A (quattro reti, due assist): due delle cinque doppiette nella Serie A del cileno sono arrivate proprio contro i biancocelesti. 20.18 Ecco le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Sanchez. All. S. Inzaghi Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; ...

