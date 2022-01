LIVE – Cremona-Sassari | Serie A1 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

(Di domenica 9 gennaio 2022) Latestuale di Vanoli-Banco di Sardegna, sfida valida per la quindicesima giornata dellaA1di. Gli uomini di Galbiati inseguono una vittoria che manca ormai da più di due mesi, con sei sconfitte consecutive dopo la vittoria sul campo di Reggio Emilia del 31 ottobre. Gli ospiti sono invece reduci da due vittorie consecutive, dopo un avvio di stagione certamente non esaltante. La palla a due è fissata alle ore 12:00 di domenica 9 gennaio, con Sportface che vi fornirà continui aggiornamenti. COME VEDERE LA PARTITA INPROGRAMMA e TV 15^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ...

L'orario e le indicazioni per vedere in diretta VanoliBasket - Banco di Sardegna Sassari , sfida valida per la quindicesima giornata della Serie ... Sportface vi terrà aggiornati con un...... di fronte c'è infatti una Kigili che condivide cone con la stessa Openjobmetis l'ultima ... Per accedere al, offerto da CONFIDENT , è sufficiente CLICCARE QUI . Damiano Franzetti damiano.Tornano finalmente in campo al PalaRadi per la 15esima e ultima giornata di andata del campionato di serie A la Vanoli Cremona e la Dinamo Sassari nel lunch-match (palla a due ore 12:00, ...LIVE - La diretta con il risultato aggiornato di Cremona-Sassari, valida per la 15esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket ...