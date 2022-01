Il Presidente della commissione ecomafie che si esercita con un kalashnikov sulle note di “Mother Russia” (Di domenica 9 gennaio 2022) È proprio vero che la politica non smette mai di stupirci, dentro e fuori dalle aule istituzionali. Questa volta a lasciarci a bocca aperta è il Presidente della commissione parlamentare ecomafie, il deputato del Movimento cinque stelle Stefano Vignaroli. È stato lo stesso deputato a pubblicare sul proprio profilo Instagram una storia, quindi un breve video, in cui è intento a sparare al poligono colpi di kalashnikov sulle note di “Mother Russia” degli Iron Maiden. Gambe larghe, cuffie per attutire il rumore dei colpi e un kalashnikov tra le braccia. Così il video ritrae Vignaroli, concentratissimo a sparare colpi uno dietro l’altro. “Stavo al poligono di tiro, non c’è alcuna anomalia ho il porto d’armi per difesa ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) È proprio vero che la politica non smette mai di stupirci, dentro e fuori dalle aule istituzionali. Questa volta a lasciarci a bocca aperta è ilparlamentare, il deputato del Movimento cinque stelle Stefano Vignaroli. È stato lo stesso deputato a pubblicare sul proprio profilo Instagram una storia, quindi un breve video, in cui è intento a sparare al poligono colpi didi “” degli Iron Maiden. Gambe larghe, cuffie per attutire il rumore dei colpi e untra le braccia. Così il video ritrae Vignaroli, concentratissimo a sparare colpi uno dietro l’altro. “Stavo al poligono di tiro, non c’è alcuna anomalia ho il porto d’armi per difesa ...

